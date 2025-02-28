Devrilen tır yolu kapattı! 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.00 sıralarında D-130 kara yolu Gonca mevkisinde meydana geldi. Yalova yönüne giden A.Ş. idaresindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, devrilen tır sebebiyle İzmit-Karamürsel yolu da ulaşıma kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır