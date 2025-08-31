HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'emlak vergisi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emlak vergilerine ilişkin sosyal medyada yer alan yanıltıcı paylaşımlara karşı kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, emlak vergilerinin 1986 yılından bu yana belediyelerin geliri olduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'emlak vergisi' açıklaması
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'emlak vergilerine' ilişkin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın paylaşılması gereği hasıl olmuştur" denildi. Açıklamada, 1986 yılından bu yana emlak vergilerinin belediyelerin gelir kaynağı olduğu ve bu vergilerden genel bütçeye herhangi bir payın alınmadığı ifade edildi.

VERGİ ARTIŞLARI KOMİSYON KARARIYLA BELİRLENİYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündeme getirilen emlak vergisi değişimlerinin, belediyeler nezdinde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından yapılan değer takdir işlemlerinden kaynaklandığını belirtti. Emlak vergisinin hesaplanmasında arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedellerinin esas alındığı ifade edildi. Arsa metrekare birim değerlerinin de yine belediyelerde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından belirlendiği aktarıldı.

YANLIŞ BİLGİLENDİRMELERE İTİBAR ETMEYİN

Açıklamanın sonunda, kamuoyunun emlak vergisiyle ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere itibar etmemesi gerektiği önemle duyuruldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026'da geçerli olacak artış gündem oldu 2026'da geçerli olacak artış gündem oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralıElazığ'da ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı
AB, Ukrayna'ya asker konuşlandırmak için planlar hazırlıyorAB, Ukrayna'ya asker konuşlandırmak için planlar hazırlıyor

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Emlak vergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga çıktı! 4 taraftar yaralandı

Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga çıktı! 4 taraftar yaralandı

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

Yıllar sonra gelen karar hayallerini yıktı!

Yıllar sonra gelen karar hayallerini yıktı!

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.