Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'emlak vergisi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'emlak vergilerine' ilişkin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın paylaşılması gereği hasıl olmuştur" denildi. Açıklamada, 1986 yılından bu yana emlak vergilerinin belediyelerin gelir kaynağı olduğu ve bu vergilerden genel bütçeye herhangi bir payın alınmadığı ifade edildi.

VERGİ ARTIŞLARI KOMİSYON KARARIYLA BELİRLENİYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündeme getirilen emlak vergisi değişimlerinin, belediyeler nezdinde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından yapılan değer takdir işlemlerinden kaynaklandığını belirtti. Emlak vergisinin hesaplanmasında arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedellerinin esas alındığı ifade edildi. Arsa metrekare birim değerlerinin de yine belediyelerde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından belirlendiği aktarıldı.

YANLIŞ BİLGİLENDİRMELERE İTİBAR ETMEYİN

Açıklamanın sonunda, kamuoyunun emlak vergisiyle ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere itibar etmemesi gerektiği önemle duyuruldu.