HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı 1

Kaza, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BNZ 360 plakalı motosiklet sürücüsü Taner C., seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek asfalt zemine savruldu.

Savrulmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Taner C.’nin 2.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı 2

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı 3

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı 4

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da yunus timlerinden uyuşturucu denetimi: 2 şüpheliye adli işlemIsparta’da yunus timlerinden uyuşturucu denetimi: 2 şüpheliye adli işlem
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.