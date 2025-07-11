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Diyarbakır 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 42°C civarında olması bekleniyor.

Diyarbakır 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Diyarbakır'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 42°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecek kişiler için risk oluşturabilir. Sıcak havalar, vücut ısısının yükselmesine neden olur. Bu durum, güneş çarpması ve dehidratasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek, vücut sağlığı için faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak, cilt korumasına yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 43°C'ye, 13 Temmuz Pazar günü ise 44°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha da riskli olabilir. Bu nedenle, bu grupların dikkatli olmaları ve mümkünse serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Sıcak hava dalgasının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından hayati olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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