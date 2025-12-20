HABER

Diyarbakır'da acı olay! Otomobilin çarptığı yaya öldü

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çiftçi (60), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Bismil-Diyarbakır kara yolu Şükürlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çiftçi'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla soruşturmaya devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

