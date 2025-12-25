HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır'da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktı

İçerik devam ediyor

Diyarbakır'da bir anne geçirdiği sinir krizi yüzünden 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden sokağa attı. Yaşanan olayda talihsiz bebek hayatını kaybederken anne gözaltına alındı.

Kahreden olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktı 1

2 AYLIK BEBEĞİNİ CAMDAN ATTI

N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktı 2

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktı 3

Diyarbakır da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktı 4

Diyarbakır da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni hayatını kaybetti
Akın Gürlek'ten CHP'nin iddiaları sonrası suç duyurusu! TC kimlik numarası detayıAkın Gürlek'ten CHP'nin iddiaları sonrası suç duyurusu! TC kimlik numarası detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sinir krizi Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.