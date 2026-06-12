Diyarbakır Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu arası olacak. Sıcaklık gündüz 34-35 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 18-19 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde tutulacak.

Bugünkü hava durumu, yazın tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz sıcaklıklar 34-35 derece civarında seyrediyor. Geceleri ise sıcaklık 18-19 derece arasında oluyor. Hafif rüzgar ve düşük nem, hava koşullarını daha konforlu kılıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu arası olacak. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece olacak. Gece ise 18-19 derece arasında kalacak. 14 Haziran Pazar günü, hava yine güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 32-33 dereceye düşecek. Gece ise 18-19 derece arasında seyredecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32-33 derece, gece ise 19-20 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmeli.

Diyarbakır'da yaz aylarında sıcaklıklar genellikle yüksek seyrediyor. Yaz aylarında Diyarbakır'a seyahat etmek isteyenler, hava durumunu yakından takip etmeli. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.