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DMM: 'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya’nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye’ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM: 'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değil

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Almanya Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye’ye gönderiyor’ iddiası doğru değildir.

DMM: Almanya kaçak mültecileri Türkiye ye gönderiyor iddiası doğru değil 1

"ALMANYA'DAKİ MÜLTECİLER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR" İDDİALARINA YALANLAMA

Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iade edilmesi hukuken mümkün değildir. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır.

DMM: Almanya kaçak mültecileri Türkiye ye gönderiyor iddiası doğru değil 2

VATANDAŞLARA UYARI

Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İletişim Başkanlığı
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