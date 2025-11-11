Dolandırıcılara dikkat: MHRS adıyla ücret talep etmişler! Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi...

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), Bakanlığımızın randevu sistemidir. MHRS adıyla ücret talep edilen siteler tespit edilmiştir. Bakanlık vatandaşları yaptığı resmi açıklama ile uyardı.

BAKANLIK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr￼ adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve aile hekimlikleri için ücretsiz randevu almanızı sağlayan resmi sistemdir.

NASIL KULLANILIR?

Web: www.mhrs.gov.tr

Mobil: MHRS uygulaması (App Store / Google Play)

Telefon: 182 (Alo 182)

ÖNEMLİ UYARI:

Randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek için hiçbir ücret talep etmez. Sahte sitelere ve ücret isteyen hesaplara itibar etmeyin!