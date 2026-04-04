DSÖ'den dünyaya Sudan çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası topluma çatışmaların yaşandığı Sudan'da olanları "görmezden gelmeyin" çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün uluslararası topluma Sudan'da yaşananları görmezden gelmeme çağrısında bulunduğunu belirten Ghebreyesus, Sudan'ın dünyadaki en ciddi insani ve halk sağlığı krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"KRİZ DAHA DA DERİNLEŞTİ"

Ghebreyesus, "Sudan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 33,7 milyondan fazla insan acil, hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duyuyor. Süregelen çatışma, sağlık sistemini tamamen çökme noktasına getirdi. Tıbbi tesislere yönelik son saldırılar bu krizi daha da derinleştirdi." ifadelerini kullandı.

Doğu Darfur eyaletindeki El-Dain Eğitim Hastanesi'ne 20 Mart'ta düzenlenen insansız hava aracı saldırısında en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini ve 89 kişinin yaralandığını hatırlatan Ghebreyesus, 2 Nisan'da Beyaz Nil Eyaleti'ndeki El-Cebeleyin Hastanesi'ne düzenlenen başka bir insansız hava aracı saldırısında, 10 sağlık ve idari personelin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ghebreyesus, bu süreçte ülkede sağlığa yönelik diğer saldırılar da olduğuna işaret ederek "Bu olaylar, uluslararası dayanışmanın yenilenmesi ve kararlı siyasi ve insani eylemin acil gerekliliğini çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Sudan bu krizi tek başına atlatamaz." değerlendirmesinde bulundu.
