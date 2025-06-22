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Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."

İran ile İsrail arasındaki savaş yeni bir boyut kazandı. ABD'nin dün hayalet uçaklarıyla İran'daki nükleer tesisleri vurmasının ardından dünya kamuoyu Tahran'ın yanıtını bekliyordu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran’ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını savunmuştu. Tahran'dan ABD'nin bu açıklamasına son dakika yanıtı geldi. Bu yanıta göre İran, ABD'nin saldırısına 'Misilleme' kararı aldı. Şimdi gözler Tahran'ın ABD'ye yapacağı saldırıda!

Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."
Doğukan Akbayır

İran ile İsrail arasındaki savaşta 10 gün geride kaldı. İsrail'in en büyük destekçisi ABD de bu sabah saatlerinde İsrail safında savaşa dahil oldu. Trump'ın emriyle kalkan hayalet uçaklar İran'da nükleer tesisleri vurdu. Şimdi ise tüm dünyanın aklında İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı sorusu var. Tahran cephesinden de bu soruya çok çarpıcı bir yanıt geldi.

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İşte savaşta dakika dakika gelişmeler!

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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21.40

ÜÇ ÜLKE DİPLOMATİK ÇABALARI SÜRDÜRECEKLERİNİ BİLDİRDİ

Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmaya çağırarak; gerilimi azaltmak için diplomatik çabaları sürdüreceklerini bildirdi.

21.32

İRAN: "MİSİLLEME KARARI ALDIK"

ABD'nin saldırısına İran'ın vereceği yanıt beklenirken, Tahran cephesinden "Misilleme kararı aldık. ABD'ye karşı caydırıcı önlemler almaya karar verdik" açıklaması geldi.

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21.15

İRAN: "SÜRPRİZLER DEVAM EDECEK"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Şemhani, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.

Şemhani, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde siyasi ve operasyonel inisiyatifin artık "akıllıca oynamayı bilen ve rastgele ateş açmayan tarafın elinde" olduğunu vurgulayarak, "Sürprizler devam edecek" dedi.

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21.10

NETANYAHU TRUMP İÇİN DUA ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama (Burak) Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

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Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

21.20

İSRAİL İRAN'IN FÜZE ÜRETİM TESİSİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan eyaletinin Şahrud kentindeki karadan karaya füze üretim tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları tarafından istihbarata dayalı bir saldırı yapıldığı ileri sürülen açıklamada, İran'ın Şahrud kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı karadan karaya füze motoru üretim tesisine hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

21.15

ÇİN, RUSYA VE PAKİSTAN'DAN İSRAİL HAMLESİ

Çin, Rusya ve Pakistan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine bir taslak karar gönderdi.

AA'nın edindiği taslak metne göre, aralarında BMGK'nin iki daimi üyesinin de bulunduğu üç ülke, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

20.00

ABD SALDIRISI SONRASI 30 FÜZEYLE KARŞILIK GELMİŞTİ

İran'ın ABD saldırısına nasıl yanıt vereceği de dünya kamuoyu tarafından tartışılmaya başlanmıştı. İran ilk etapta 30 füze ile İsrail'e saldırdı. Yapılan saldırıda çok sayıda füze İsrail'i vururken, İran Meclisi'nden dikkat çeken bir karar çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd trump
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