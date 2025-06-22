Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."

İran ile İsrail arasındaki savaşta 10 gün geride kaldı. İsrail'in en büyük destekçisi ABD de bu sabah saatlerinde İsrail safında savaşa dahil oldu. Trump'ın emriyle kalkan hayalet uçaklar İran'da nükleer tesisleri vurdu. Şimdi ise tüm dünyanın aklında İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı sorusu var. Tahran cephesinden de bu soruya çok çarpıcı bir yanıt geldi.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
21.40
Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmaya çağırarak; gerilimi azaltmak için diplomatik çabaları sürdüreceklerini bildirdi.
21.32
ABD'nin saldırısına İran'ın vereceği yanıt beklenirken, Tahran cephesinden "Misilleme kararı aldık. ABD'ye karşı caydırıcı önlemler almaya karar verdik" açıklaması geldi.
21.15
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Şemhani, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.
Şemhani, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde siyasi ve operasyonel inisiyatifin artık "akıllıca oynamayı bilen ve rastgele ateş açmayan tarafın elinde" olduğunu vurgulayarak, "Sürprizler devam edecek" dedi.
21.10
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama (Burak) Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.
Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
21.20
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan eyaletinin Şahrud kentindeki karadan karaya füze üretim tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail savaş uçakları tarafından istihbarata dayalı bir saldırı yapıldığı ileri sürülen açıklamada, İran'ın Şahrud kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı karadan karaya füze motoru üretim tesisine hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
21.15
Çin, Rusya ve Pakistan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine bir taslak karar gönderdi.
AA'nın edindiği taslak metne göre, aralarında BMGK'nin iki daimi üyesinin de bulunduğu üç ülke, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.
20.00
İran'ın ABD saldırısına nasıl yanıt vereceği de dünya kamuoyu tarafından tartışılmaya başlanmıştı. İran ilk etapta 30 füze ile İsrail'e saldırdı. Yapılan saldırıda çok sayıda füze İsrail'i vururken, İran Meclisi'nden dikkat çeken bir karar çıktı.
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