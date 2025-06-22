Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."

İran ile İsrail arasındaki savaşta 10 gün geride kaldı. İsrail'in en büyük destekçisi ABD de bu sabah saatlerinde İsrail safında savaşa dahil oldu. Trump'ın emriyle kalkan hayalet uçaklar İran'da nükleer tesisleri vurdu. Şimdi ise tüm dünyanın aklında İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı sorusu var. Tahran cephesinden de bu soruya çok çarpıcı bir yanıt geldi.

İşte savaşta dakika dakika gelişmeler!

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.