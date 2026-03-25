Dünya savaşın yükünü çekerken ABD'li gençlerin dertleri pes dedirtti: "En büyük sorun yarın giyeceğim bikini"

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla patlak veren savaş önümüzdeki hafta birinci ayını geride bırakacak. Savaşta aralarında çocuklar ve sivillerin de bulunduğu binlerce kişi hayatını kaybederken, Orta Doğu'da her gün onlarca füze havalanıyor.

Aynı zamanda küresel ekonomi de savaşta ciddi yara aldı. Özellikle enerji ve akaryakıt alanında yaşanan dalgalanma birçok sektörü doğrudan etkiledi.

ABD'Lİ GENÇLERİN SAVAŞ SORULARINA YANITLARI 'PES' DEDİRTTİ

Dünyayı tedirgin eden savaş ABD'de üniversite öğrencilerine soruldu. Öğrencilerin verdikleri cevaplar ise duyanlara 'pes' dedirtti. Fox News sunucu Jesse Watters programı için bir sokak röportajı hazırladı ve yaz tatilini geçiren gençlere güncel gelişmeler hakkında sorular sordu.

"AMERİKA'NIN EN BÜYÜK SORUNU YARIN GİYECEĞİM BİKİNİ"

Bir öğrenci cevabında, "Amerika'nın en büyük sorunu, yarın giyeceğim bikini" ifadelerini kullandı. Başka bir genç ise "Irak'la savaş çıkt, çok çılgınca" dedi. Yine tatilini geçiren bir genç de "Ayetullah ismini hayatımda ilk kez duyuyorum" diyerek yanıt verdi.

Gençlerin bu yanıtları ise dünya kamuoyunda kısa sürede gündem oldu.