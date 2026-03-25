Dünya savaşın yükünü çekerken ABD'li gençlerin dertleri pes dedirtti: "En büyük sorun yarın giyeceğim bikini"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonucu binlerce insan hayatını kaybederken, dünya ekonomisi de ciddi yara aldı. Özellikle akaryakıt ve enerji piyasasındaki hareketlilik küresel ekonomiyi oldukça etkilerken, ABD'li gençlerin savaş sorularına verdiği yanıtlar şaşkına çevirdi. Bir genç en büyük sorununun yarın giyeceği bikini olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Dünya savaşın yükünü çekerken ABD'li gençlerin dertleri pes dedirtti: "En büyük sorun yarın giyeceğim bikini"
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla patlak veren savaş önümüzdeki hafta birinci ayını geride bırakacak. Savaşta aralarında çocuklar ve sivillerin de bulunduğu binlerce kişi hayatını kaybederken, Orta Doğu'da her gün onlarca füze havalanıyor.

Dünya savaşın yükünü çekerken ABD li gençlerin dertleri pes dedirtti: "En büyük sorun yarın giyeceğim bikini" 1

Aynı zamanda küresel ekonomi de savaşta ciddi yara aldı. Özellikle enerji ve akaryakıt alanında yaşanan dalgalanma birçok sektörü doğrudan etkiledi.

Dünya savaşın yükünü çekerken ABD li gençlerin dertleri pes dedirtti: "En büyük sorun yarın giyeceğim bikini" 2

ABD'Lİ GENÇLERİN SAVAŞ SORULARINA YANITLARI 'PES' DEDİRTTİ

Dünyayı tedirgin eden savaş ABD'de üniversite öğrencilerine soruldu. Öğrencilerin verdikleri cevaplar ise duyanlara 'pes' dedirtti. Fox News sunucu Jesse Watters programı için bir sokak röportajı hazırladı ve yaz tatilini geçiren gençlere güncel gelişmeler hakkında sorular sordu.

Dünya savaşın yükünü çekerken ABD li gençlerin dertleri pes dedirtti: "En büyük sorun yarın giyeceğim bikini" 3

"AMERİKA'NIN EN BÜYÜK SORUNU YARIN GİYECEĞİM BİKİNİ"

Bir öğrenci cevabında, "Amerika'nın en büyük sorunu, yarın giyeceğim bikini" ifadelerini kullandı. Başka bir genç ise "Irak'la savaş çıkt, çok çılgınca" dedi. Yine tatilini geçiren bir genç de "Ayetullah ismini hayatımda ilk kez duyuyorum" diyerek yanıt verdi.

Gençlerin bu yanıtları ise dünya kamuoyunda kısa sürede gündem oldu.

