Dünyaca ünlü Peribacaları'nda gübre görüntüsü büyük tepki topladı! Yetkililere seslendiler

Kapadokya Bölgesi'nin önemli destinasyonları arasında yer alan ve görenleri kendine hayran bırakan Kızılçukur Vadisi; bu defa gün batımındaki kızıl renge bürünen görüntüsü ile değil, doğaya dökülen hayvan gübreleri ile gündemde. Kapadokya'yı gezmek için bölgeye gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Daha önce de Kapadokya'ya geldiğini söyleyen Yusuf İnce, "Her taraf pislik içinde. Daha önce bu bölgede kafeler vardı. Şimdi her yer çok kötü kokuyor. Yıllar sonra gelip gördüğüm manzara bu. Yurt dışından milyonlarca insan buraya geliyor. Bu görüntüler Kapadokya'ya yakışmıyor" dedi.

"KARTPOSTALLARDAKİ KAPADOKYA İLE GERÇEK ARASINDA UÇURUM VAR"

Kapadokya'yı görmek için Hollanda'dan gelen Gökmen Aksoy ise özellikle gün batımını izlemek üzere geldiği bölgede büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Aksoy, "Kapadokya'yı ilk kez uçaktaki kartpostallarda gördüm. Çok etkileyici görünüyordu, merak ederek geldim. Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Her yerde kötü koku var, çevre çok kirli. Bu manzara ile karşılaşınca adeta şok olduk" dedi.

YETKİLİLERE TEMİZLİK ÇAĞRISI

Bölgedeki ziyaretçiler, hem yerel yöneticilere hem de çevre koruma kurumlarına çağrıda bulunarak, Kapadokya gibi dünya çapında öneme sahip bir turizm bölgesinde bu tür görüntülere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hayvan gübrelerinin hem çevreye zarar verdiği hem de bölgenin itibarını zedelediği ifade edildi.

(İHA)