HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dünyaca ünlü Peribacaları'nda gübre görüntüsü büyük tepki topladı! Yetkililere seslendiler

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya; bu kez doğal güzellikleriyle değil, çevre kirliliğiyle gündemde. Bölgeye kontrolsüz şekilde dökülen hayvan gübreleri hem kötü görüntülere hem kokuya neden olurken yerli ve yabancı turistlerden büyük tepki topladı.

Dünyaca ünlü Peribacaları'nda gübre görüntüsü büyük tepki topladı! Yetkililere seslendiler

Kapadokya Bölgesi'nin önemli destinasyonları arasında yer alan ve görenleri kendine hayran bırakan Kızılçukur Vadisi; bu defa gün batımındaki kızıl renge bürünen görüntüsü ile değil, doğaya dökülen hayvan gübreleri ile gündemde. Kapadokya'yı gezmek için bölgeye gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Daha önce de Kapadokya'ya geldiğini söyleyen Yusuf İnce, "Her taraf pislik içinde. Daha önce bu bölgede kafeler vardı. Şimdi her yer çok kötü kokuyor. Yıllar sonra gelip gördüğüm manzara bu. Yurt dışından milyonlarca insan buraya geliyor. Bu görüntüler Kapadokya'ya yakışmıyor" dedi.

"KARTPOSTALLARDAKİ KAPADOKYA İLE GERÇEK ARASINDA UÇURUM VAR"

Dünyaca ünlü Peribacaları nda gübre görüntüsü büyük tepki topladı! Yetkililere seslendiler 1

Kapadokya'yı görmek için Hollanda'dan gelen Gökmen Aksoy ise özellikle gün batımını izlemek üzere geldiği bölgede büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Dünyaca ünlü Peribacaları nda gübre görüntüsü büyük tepki topladı! Yetkililere seslendiler 2

Aksoy, "Kapadokya'yı ilk kez uçaktaki kartpostallarda gördüm. Çok etkileyici görünüyordu, merak ederek geldim. Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Her yerde kötü koku var, çevre çok kirli. Bu manzara ile karşılaşınca adeta şok olduk" dedi.

YETKİLİLERE TEMİZLİK ÇAĞRISI

Dünyaca ünlü Peribacaları nda gübre görüntüsü büyük tepki topladı! Yetkililere seslendiler 3

Bölgedeki ziyaretçiler, hem yerel yöneticilere hem de çevre koruma kurumlarına çağrıda bulunarak, Kapadokya gibi dünya çapında öneme sahip bir turizm bölgesinde bu tür görüntülere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dünyaca ünlü Peribacaları nda gübre görüntüsü büyük tepki topladı! Yetkililere seslendiler 4

Hayvan gübrelerinin hem çevreye zarar verdiği hem de bölgenin itibarını zedelediği ifade edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Güler, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf’ı kabul ettiBakan Güler, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf’ı kabul etti
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralıAdana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Peri bacaları Kapadokya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

12 gün savaşının ardından MİT'ten dikkat çeken rapor

12 gün savaşının ardından MİT'ten dikkat çeken rapor

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi!

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi!

Putin, Rus ordusunun son hamlesini duyurdu!

Putin, Rus ordusunun son hamlesini duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.