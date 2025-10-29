HABER

Dünyanın konuştuğu görüntü! Ateşkese rağmen füze yağdırmıştı... İsrail'in katliam için yeni bahanesi

Gazze'deki ateşkesi İsrail bozdu, düzenlenen hava saldırılarında 24'ü çocuk olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti. Gerilimin, Hamas güçlerinin Han Yunus'ta İsrailli asker Amiram Cooper'ın cansız bedenini çıkardığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden tırmanması dikkat çekerken; söz konusu görüntüler tüm dünyada gündem oldu. İsrail, bu görüntüleri bahane edip yine katliam yaptı.

Devrim Karadağ

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda 24'ü çocuk, 63 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

ATEŞKES SONRASI YENİ GERİLİM

İsrail ve Hamas arasında kısa süre önce varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürütülüyordu. Gazze'deki bazı bölgelerde enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için yürütülen çalışmalara Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da eşlik ediyordu.

İSRAİLLİ ASKERİN CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDILAR

Gerilimi tırmandıran gelişmenin, Han Yunus'un kuzeyinde çekilen bir görüntüyle başladığı iddia edildi. Söz konusu görüntülerde, Hamas güçlerinin İsrailli asker Amiram Cooper'ın cansız bedenini çıkardığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ SONRASI TALİMATI VERDİ

Bu görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya "karşılık verin" talimatı verdiği iddia edildi. Bölgede saldırıların sürdüğü bildirilirken, uluslararası kuruluşlar tarafları ateşkese dönmeye ve sivillerin korunmasına çağırıyor.

TRUMP: "YANIT VERMELERİ GEREKİYORDU"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıların hatırlatılması üzerine, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi.

ATEŞKES TEHLİKEDE Mİ?

"Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu" sorusuna da yanıt veren Trump, "Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak. Hamas Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. İyi olurlarsa mutlu olacaklar. İyi olmazlarsa da yok edilecekler" ifadelerini kullandı.

