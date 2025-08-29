Durakta doğum yapan kedi ve yavrularına taksiciler sahip çıktı

İlçe merkezindeki Birlik Taksi durağı önünde 2 gün önce doğum yapan ve "Maya" adı verilen anne kedi, beş yavrudan birini doğum sırasında kaybetti. Geriye kalan dört yavruya ise durak çalışanları sahip çıktı. Anne kedi ve yavrularının üşümemesi için kartondan kulübe yapan taksiciler, yavrulara da "Maya" ismini verdi.

Taksi durağı çalışanlarından Serkan Demir, kedinin sahipsiz olduğunu belirterek, "Doğum yapacağını tahmin ettik, yiyecek ve süt verdik. Cesaretlenip durağın kapısı önünde doğum yaptı. Taksici arkadaşlarımızla birlikte yavrulara da bakıyoruz. Ancak burada ezilmelerinden korkuyoruz. Büyüdüklerinde ne yapacağımızı düşünüyoruz. Anne ve yavrular bize çok alıştı. Ailesini ayırmadan sahiplenmek isteyenler olursa seviniriz" dedi.

Demir, anne kedi ve yavrularına şefkatle baktıklarını ve hayvanların kendilerinden hiç çekinmediğini de sözlerine ekledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır