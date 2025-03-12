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Düştüğü traktör bacaklarının üstünden geçti! Apar topar hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 17:56
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşüp, tekerin bacaklarının üstünden geçtiği Murat S. (26) yaralandı.

Düştüğü traktör bacaklarının üstünden geçti! Apar topar hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı...

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Murat S., 06 LJ 315 plakalı traktörünün arkasına taktığı makineyle patates ekmeye başladı. Bu sırada Murat S., dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, Murat S.'nin bacaklarının üzerinden geçti.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Murat S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
traktör bacak
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