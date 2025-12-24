HABER

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, M.E.K'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, otogar istikametinden otoyola bağlanan araçları durdurarak arama yaptı.

Aramada, 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi.

İş yerinin deposunda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 152 fişek bulundu.

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

