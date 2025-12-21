Düzce melen çayı'nda arama kurtarma tatbikatı

Düzce Melen Çayı, SAR Arama Kurtarma Derneği’nin tatbikatına sahne oldu. Hava sıcaklığı 5 dereceydi. 60 kişilik gönüllü ekip, AFAD koordinesindeki parkuru başarıyla tamamladı.
Cumayeri ilçesi, rafting parkurlarıyla ünlü Dokuzdeğirmen köyünde eğitim yapıldı. Gönüllüler, AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında Melen Çayı’nda tatbikat gerçekleştirdi.
AFAD eğitmenlerinin gözetiminde program gerçekleştirildi. Gönüllüler, suda afetzede bulma, akıntılı suda yön bulma ve suya kapılanları kurtarma tekniklerini uyguladı. Hava koşulları zorlu geçiyordu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan eğitimleri yerinde izledi. İzlemeye Cumayeri Kaymakam Vekili, Belediye Başkanı ve AFAD müdürleri de katıldı.
Vali Aslan, 2023 yılında başlatılan '100 Bin Arama Kurtarma Gönüllüsü' projesinin hedefi aştığını belirtti. Türkiye genelinde 130 bini aşkın gönüllü sayısına ulaşıldı.
Ayrıca, 6 Şubat depremleri öncesinde nitelikli gönüllü sayısı 36 binken, bugün 135 bini geçmiştir. Gönüllüler, AFAD’ın akreditasyon programlarına katılıyor. Düzce'de 4 dernek, sertifikasyon aşamalarını başarıyla tamamladı.
Vali Aslan, SAR Arama Kurtarma Derneği'nin suda arama kurtarma yeteneklerini geliştirdiğine dikkat çekti. Rafting tesislerinde 60 kişilik ekibi misafir ediyoruz. Gönüllüler eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Melen Çayı’ndaki eğitim, bir hafta sürecek. Eğitim sonunda ekipler, AFAD Başkanlığının akreditasyon sınavına girecek.
