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Düzensiz ve sağlıksız uyku 'Kanser' ediyor! Zararları saymakla bitmez: Uzmandan uyarılar ve tavsiyeler...

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nargiz Majidova, uykusuzluğun bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, kronik uykusuzluğun vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti. Uyku eksikliğinin bağışıklık sisteminin, özellikle kanser hücrelerini tanıyıp yok etme yeteneğini zayıflatarak, kanser riskini artırabileceğini vurguladı. Çarpıcı açıklamaların detayları haberimizde...

Düzensiz ve sağlıksız uyku 'Kanser' ediyor! Zararları saymakla bitmez: Uzmandan uyarılar ve tavsiyeler...

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nargiz Majidova, uykusuzluğun bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, kronik uykusuzluğun vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirdiğini söyledi. Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıyıp yok etme kapasitesine sahip olduğunu belirten Dr. Majidova, uyku eksikliğinin bu mekanizmayı zayıflatarak kanser riskini artırabileceğine dikkat çekti.

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Uyku düzeninin yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Majidova, düzensiz uyku saatlerine sahip kişilerin kanser riskine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

MELATONİNİN ÖNEMİ

Melatoninin, vücudumuzdaki öneminden bahseden Uzm. Dr. Majidova, “Melatonin, vücudun doğal olarak ürettiği bir hormondur ve uyku düzenini sağlamanın yanı sıra güçlü bir antioksidan görevi görür. Melatonin hücreleri serbest radikallere karşı koruyucu olarak DNA hasarını önleyebilir. Melatonin eksikliği tümör büyümesini hızlandırabilir” dedi.

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‘DÜZENSİZ UYKU KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR’

Bilimsel araştırmalara göre, gece vardiyasında çalışan bireylerde kanser riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Majidova, “Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), uzun süreli gece vardiyası çalışmasını ‘muhtemel kanserojen’ olarak tanımlıyor. Bu riskin temel nedeni, biyolojik saatin bozulması ve melatonin salgısının azalmasıdır. Özellikle düzensiz uyku saatlerine sahip bireylerin kanser riskine karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN ÖNERİLER

Uzm. Dr. Nargiz Majidova’dan, kaliteli ve sağlıklı bir uyku için önerilerini şöyle sıraladı:

Düzenli uyku saatleri: Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, biyolojik saatinizi düzenler.
Karanlık ortam: Melatonin salgısını artırmak için yatak odanızı tamamen karanlık hale getirin.
Ekranlardan uzak durun: Mavi ışık melatonin salgısını baskıladığından yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını azaltın.
Beslenmeye dikkat edin: Kafein ve ağır yemeklerden kaçınarak uyku kalitenizi artırabilirsiniz

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UYKUSUZLUK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR’

Uykusuzluğun bağışıklığı olumsuz etkilediğine değinen Uzm. Dr. Majidova, “Kronik uykusuzluk, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirir. Bağışıklık sistemi, kanser hücrelerini tanıyıp yok edebilme kabiliyetine sahip olduğu için uyku eksikliği bu mekanizmayı olumsuz etkileyebilir” dedi.

"KANSER GİBİ CİDDİ HASTALIKLARA KORUYUCU KALKAN OLUYOR"

Sağlıklı uykunun önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Majidova, “Sağlıklı bir uyku düzeni sadece dinç ve enerjik hissetmek için değil, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı da koruyucu bir kalkan görevi görmektedir. Bilim insanları, uyku ve kanser arasındaki bağlantıyı araştırmaya devam ederken, bireylerin uyku kalitesine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
melatonin hormonu uykusuzluk uyku kanser belirtileri
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