Ekol TV, faaliyetlerine son vereceğini duyurdu

Ekol TV tarafından yapılan açıklamada faaliyetlere son verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Ekol TV yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

"KANALIMIZIN FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMA KARARI ALINMIŞTIR"

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız"

