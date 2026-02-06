Elon Musk zirvede yalnız! En yakın rakibine 3 kat fark attı

ABD'li milyarder Elon Musk, kısa süre önce uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in yapay zeka ve sosyal medya girişimi xAI'yı bünyesine katmasının ardından, 800 milyar dolarlık servete sahip ilk kişi olmuştu. Bu durum milyarderlerin servet hesaplamalarını yeniden yaptırırken, "Musk'ın zirvedeki yalnızlığı" dikkat çekti.

ARALARINDA YÜZ MİLYARLARCA DOLAR FARK VAR!

Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler listesine göre ise halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın 834 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Musk'ın en yakın rakibi ise 270 milyar dolarlık serveti ile Google kurucusu Larry Page. Yani Musk, en yakın rakibi olan Page'e yaklaşık 3 kat fark atmış durumda.

Listede dünyanın en zengin 5 insanı ve servetleri ise şöyle sıralanıyor:

1- Elon Musk: 834 milyar dolar

2- Larry Page: 270 milyar dolar

3- Sergey Brin: 249 milyar dolar

4- Jeff Bezos: 235 milyar dolar

5- Mark Zuckerberg: 229 milyar dolar