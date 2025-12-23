En büyük aşiretlerden birinin lideri oğlunu vurup gözaltına alındı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nin “en büyük aşiretlerinden“ Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, Ankara’da tartıştığı oğlunu silahla yaraladı. Ertuş gözaltına alındı.

İKİNCİ EŞİNİN OĞLUNU VURDU

Amidahaber'den Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre; olay, önceki akşam saatlerinde Ankara’nın Yeni Mahalle İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ertoşi aşiretinin lideri olan İskender Ertuş, ikinci eşinin çocuğu olan Hadi Ertuş’un Ankara’nın Yeni Mahalle semtinde bulunan ikametine gitti. Burada baba ile oğlu arasında iddiaya göre miras tartışması yaşandı.

BABA ERTUŞ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi ile aşiret lideri İskender Ertuş oğlu Hadi İskender’e silahla ateş açtı. Komşuların ihbarı ile çok sayıda polis ile 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Hadi İskender hastaneye kaldırılırken, baba İskender Ertuş gözaltına alındı. Ayaklarından yaralanan Ertuş’un tedavisi devam ederken, babanın Emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

İskender Ertuş, 1955 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. Babası Mahmut Ertuş’un 1979 yılında vefat etmesinin ardından 12 aşiret liderinin önerisi ve talebi üzerine Ertoşi Aşireti’nin liderliğine seçildi.

BİRÇOK İLDE VARLAR

Türkiye’de Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da varlık gösteren Eroşi Aşireti’nin lideri İskender Ertuş, bölgede koruculuk sistemini ilk kabul eden aşiretlerden biri olarak biliniyor.

23 YILDA 5 PARTİ

23 yılda beş farklı siyasi partide siyaset yapan İskender Ertuş, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez AK Parti’ye katılmıştı. Ertuş’a Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu farklı dönemlerde parti rozeti takmıştı.