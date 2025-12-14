HABER

Engüzekkapı Kalesi bin yıllık ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan Engüzekkapı Kalesi, yaklaşık bin yıllık tarihiyle Türkiye’de ayakta duran nadir kalelerden biri olma özelliğini koruyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan Engüzekkapı Kalesi, yaklaşık bin yıllık tarihiyle Türkiye’de ayakta duran nadir kalelerden biri olma özelliğini koruyor. Orta Çağ filmlerinden fırlamış gibi görünen kale, sosyal medyanın da etkisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kesin olarak kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen kale, içerisinde hamam, gizli tüneller, lavabo, kilise, mutfak ve yemekhane gibi bölümleriyle ziyaretçilerine tarihe yolculuk imkanı sunuyor. Gözetleme kuleleri de günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başarmış durumda.

Tarih ve doğa tutkunları için eşsiz bir gezi noktası olan Engüzekkapı Kalesi, görkemi ve gizemli yapısıyla Erzurum’un turizm haritasında önemli bir yer tutuyor.

Kaynak: İHA

