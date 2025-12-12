HABER

Epstein'in albümünden Trump çıktı! 19 fotoğraftaki isimler şok etti

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in albümünden, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Epstein'in albümünden Trump çıktı! 19 fotoğraftaki isimler şok etti

Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinin Demokrat üyelerinin paylaştığı yeni fotoğraflarda, Trump ile birlikte, eski danışmanı Steve Bannon, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Bill Gates ve yüksek profilli diğer bazı isimlerin yer aldığı görüldü.

Epstein'in malikanesinde çekildiği belirtilen fotoğrafların, kendisine ait e-posta adresinden elde edildiği belirtildi.

Epstein in albümünden Trump çıktı! 19 fotoğraftaki isimler şok etti 1

19 TANE FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Epstein in albümünden Trump çıktı! 19 fotoğraftaki isimler şok etti 2

ABD medyasındaki haberlerde yeni paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.

Komitenin servis ettiği fotoğraflar arasında, üzerinde Başkan Trump'ın yüz çiziminin de yer aldığı ve 4,5 dolar fiyat etiketi bulunan prezervatifler de ABD medyası ve sosyal medyada gündem oldu.
Epstein in albümünden Trump çıktı! 19 fotoğraftaki isimler şok etti 3

6 KADIN İLE FOTOĞRAFI VAR

Paylaşılan diğer bir fotoğraf karesinde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.

FOTOĞRAFLARI KİM ÇEKTİ?

Ne zaman, nerede ve kim tarafından çekildiği henüz bilinmeyen fotoğraflarda, Clinton, Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile birlikte görülürken, Prens Andrew, milyarder iş insanı Bill Gates ve eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers gibi isimler de söz konusu malikanede çekilen fotoğraflarda yer alıyor.
Epstein in albümünden Trump çıktı! 19 fotoğraftaki isimler şok etti 4

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinden Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'e ait mülklerden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin ve binlerce kadının görüntüleri de dahil, 95 binden fazla fotoğrafı" içerdiğini belirtmişti.

19 fotoğrafta yer alan tüm isimler ise şu şekilde:

  • ABD Başkanı Donald Trump
  • Eski ABD Başkanı Bill Clinton
  • Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon
  • Oyuncu ve yönetmen Woody Allen
  • Ekonomist Larry Summers
  • Avukat Alan Dershowitz
  • İngiliz girişimci Richard Branson
  • Andrew Mountbatten-Windsor
  • Girişimci Bill GatesKaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Jeffrey Epstein epstein
