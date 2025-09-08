HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların çevrim içi güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı
Mustafa Fidan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakan Göktaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocuklarımızı korumak adına önemli bir adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

"DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

08 Eylül 2025
08 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mutluluğu uzun sürmedi! Genç DJ Elif Özcan'dan acı haber: Nişanından 2 gün sonra hayatını kaybettiMutluluğu uzun sürmedi! Genç DJ Elif Özcan'dan acı haber: Nişanından 2 gün sonra hayatını kaybetti
Gergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamleGergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamle
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dijital sözleşme çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.