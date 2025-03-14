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Erzincan’da korkutan yangın: Park halindeki otomobil alev aldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 09:12
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Erzincan’da site içerisinde park halindeki otomobilin ön kısmı tamamen yandı.

Erzincan’da korkutan yangın: Park halindeki otomobil alev aldı

Olay, Ulalar Mahallesinde gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, site içerisinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Araçtan bir anda yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürme çalışması sırasında otomobilin tüpünün patlama anıda cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangında araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Erzincan
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