Erzurum 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %44 seviyelerinde olacak.

7 Eylül 2025 Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 9°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %40 seviyelerinde olacak.

8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları biraz daha düşecek. Gündüz 26°C, gece 10°C olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %35 seviyelerinde kalacak.

9 Eylül 2025 Salı günü gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 10°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %35 seviyelerinde olacak.

10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları gündüz 24°C, gece 10°C olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %35 seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-26°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9-12°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar genellikle güneybatı yönünden orta şiddette esecek.

Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Düşük rüzgar hızı nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.