Erzurum 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 25 Ağustos Pazartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

Erzurum'da 25 Ağustos Pazartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 11°C olması bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah %40, gündüz %15, akşam %44 ve gece %44 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 29°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 31°C ve 28 Ağustos Perşembe günü de 31°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 6 km/saat ile 16 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %15 ile %44 arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunmasını gerektiriyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunmaları için daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

