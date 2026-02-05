Erzurum Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu kış özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 1 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık -8 dereceye kadar düşebilir. Hissedilen sıcaklık da gün boyunca -15 dereceyi buluyor. Gece saatlerinde ise -14 dereceye inmesi bekleniyor. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 8.7 km/saat. Gün doğumu saati 07:19. Gün batımı ise 17:38'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 6 Şubat Cuma hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile -2 derece arasında değişecek. 7 Şubat Cumartesi günü de hafif kar yağışları devam edecek. Sıcaklıklar 3 ile -1 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü hafif kar yağışı ve yer yer güneşli hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıklar da 3 ile -2 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Gerekirse kar lastiği kullanılması önerilir. Evde kalanlar, ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol etmeli. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalı.

Erzurum'da kış aylarında hava koşulları hızla değişir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.