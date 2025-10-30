HABER

Esenler'de 5 katlı binada yangın paniği: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın merdiven boşluğunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri duman nedeniyle binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 21.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 153.Sokak’ta çıktı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevler nedeniyle binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

