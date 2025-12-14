HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt’ta kuyumcu soygunu girişimi kamerada: Hırsızlar alarm çalınca böyle kaçtı

İstanbul Esenyurt’ta, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek isteyen hırsızlar, kepenkleri açmak istedikleri sırada alarm sisteminin devreye girmesiyle büyük korku yaşadı.

Esenyurt’ta kuyumcu soygunu girişimi kamerada: Hırsızlar alarm çalınca böyle kaçtı

İstanbul Esenyurt’ta, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek isteyen hırsızlar, kepenkleri açmak istedikleri sırada alarm sisteminin devreye girmesiyle büyük korku yaşadı. Dükkana giremeyen şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde dün sabaha karşı 4 hırsız, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek istedi. Araçla gelen soyguncular, hızla dükkana yönelerek, kuyumcunun kepengini açmaya çalıştı. Şahıslar, ellerindeki aletle kepenk kilidini zorladıkları sırada dükkanın alarm sistemi devreye girdi. Bunun üzerine büyük panik yaşayan şüpheliler, tüm zorlamalara rağmen dükkana giremeden geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların o anları kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"
Elektrik kaçağı şemsiyeyi yaktıElektrik kaçağı şemsiyeyi yaktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.