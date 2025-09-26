Eskişehir 26 Eylül Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.34 km hızla esecek. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali ise %0 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olacak. 27 Eylül Cumartesi bulutlu bir başlangıca sahip olacak. Güneşin geri dönmesiyle hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. 28 Eylül Pazar günü bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Bu gün hava sıcaklığı 21°C civarında bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi geç saatlerde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 18°C civarında tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı ise kısmen güneşli ve 19°C civarında bir sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 29 Eylül Pazartesi günü sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle su birikintilerinden uzak durmak gerekli. Araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun giyinmek gerekir. Vücut ısısını korumak için önlemler alınmalıdır. Hava koşullarını düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Yetkililerin uyarılarına dikkat etmek de olumsuz hava koşullarından korunmada büyük rol oynar.