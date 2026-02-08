HABER

Eskişehir’de motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde motorundan alevler yükselen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi’nde meydana geldi. Bir otomobil cadde üzerinde ilerlerken bir anda kaputundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü A.T. aracını sağa çekti. Kısa sürede yanmaya başlayan araç için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmaması ise sevindirdi.

