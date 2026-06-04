Eskişehir Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu keyifli olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık 27 - 28 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 6 - 12 kilometre olacak. Nem oranı %21 - %60 arasında değişecek.

Bu güzel havada Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek harika bir fikir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceği için hafif bir ceket almanız faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak olumlu geçecek. 5 Haziran Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. 7 Haziran Pazar günü hava tekrar güneşli geçecek. Sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselecek.

Bu dönemde özellikle 6 Haziran Cumartesi günü ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi eşyaları yanınızda bulundurmanız, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Genel olarak, Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir dönemdesiniz. Şehrin sunduğu güzellikleri keşfetmek güzel bir fırsat.