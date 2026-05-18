Eskişehir Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mayıs Pazartesi 2026, Eskişehir'de hava hafif yağışlı ve serin. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 16 derece arasında değişecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Mayıs Salı günü, sıcaklık 10 ile 20 derece arasında olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü, kısa süreli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları 9 ile 18 derece arasında seyredecek. 21 Mayıs Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 9 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde giyinmeye dikkat edilmesi önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan koruyabilir. Hava koşullarına göre etkinliklerinizi planlayarak değerlendirmeler yapabilirsiniz.