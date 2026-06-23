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Eskişehir Hava Durumu! 23 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu, yaz günlerinin keyfini çıkarmak için ideal bir tablo sunuyor. Bugün ve önümüzdeki günlerde sıcaklık 28-29 derece arasında seyredecek. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarabilir, akşamları hafif bir ceket alarak dışarı çıkabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önemli. Havanın tadını çıkarın!

Eskişehir Hava Durumu! 23 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 23 Haziran 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Hava güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece arasında seyredecek. Bu durumda akşamları hafif bir ceket veya uzun kollu giysiyle dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Hava güneşli olacak. 25 Haziran Perşembe günü de hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak. 26 Haziran Cuma günü ise hava sıcaklığı yine 29 derece civarında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Akşamları serin olabileceğinden yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Gündüzleri sıcak ve güneşli, akşamları ise serin olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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