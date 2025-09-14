"Evden ceset kokusu geliyor" ihbarı ekipleri alarma geçirdi! Gerçek bakın ne çıktı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2.katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar ceset kokusu ihbarında bulundu.

EKİPLER DAİRENİN KAPISINI AÇARAK İÇERİYE GİRDİ

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda dairenin kapısı açılarak içeriye girdi.

BOZULAN ETLER KOKMUŞ

İçeride yapılan incelemelerde uzun süredir açıkta bırakılan etin bozularak kötü koku yaydığı ortaya çıktı. Kokunun nereden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır