Fatura nedir, resmi olarak nasıl düzenlenir?

Günlük hayatta ya da ticari faaliyetlerde farklı işlem türlerine göre farklı belgeler düzenlenmesi gerekebilir. Alış ve satış işlemlerinde de düzenlenmesi zorunlu ve gerekli olan türlü belgeler vardır. Fatura, irsaliye, dekont, makbuz gibi belgeler bu belgelerden bazılarıdır. Her bir belgenin ayrı bir geçerliliği ve görevi bulunmaktadır.
En net tanımı ile fatura, satıcı olan firma ya da kişiden alıcı taraf olan firma ya da kişi adına düzenlenen mal ya da hizmetin satıldığını ve alındığını gösteren, resmi olarak bu eylemi ispatlayan bir belgedir. Çeşitli ayrıntıların yer alması zorunlu olan faturalar da kendi aralarında türlere ayrılmaktadır. Örnek olarak fiziksel olarak fatura düzenlenebildiği gibi fatura kesme işlemi e-fatura olarak da gerçekleştirilmiş olabilir.
Birden fazla fatura türü bulunmaktadır. Bu türlerden bazıları şunlardır:
Vergilendirilmeye bağlı olan faturalar, satılan mal ve hizmetlerin vergilendirilmesi süreci için bazı yükümlülükleri ifade etmektedir. Tüm fatura türleri farklı vergi türlerine göre düzenlenmektedir. Alıcı ve satıcı için bu faturalar çeşitli yasal ve mali sorumluluklar da oluşturmaktadır.
Düzenlenen ya da daha sık kullanımı ile kesilen her faturanın resmi geçerlilik kazanması gerekir. Bunun için de fatura kesme esnasında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Özellikle fatura düzenlenirken içeriğinde yer alması gereken hiçbir ayrıntının atlanmaması gerekmektedir. Her faturada şu bilgiler mutlaka bulunmak zorundadır:
Fatura kesme yetkisi ticari faaliyette olan kişilerdedir ve aynı zamanda fatura düzenlememe bu kişiler için mecburiyettir. Düzenleme sırasında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar şunlardır:
Fatura yerine geçtiği resmi olarak kabul edilen bazı başka belgeler de bulunmaktadır. Örnek olarak yazar kasa kayıt fişleri toptancılar tarafından da kullanılır ve fatura yerine kabul edilebilir.