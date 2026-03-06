Ferrari’den Bugatti’ye LEGO Technic serisinde kaçırılmayacak fiyatlar!

Yoğun geçen bir günün ardından elinize kahvenizi alıp stresten uzaklaşmanın en keyifli yollarından biri olan LEGO Technic serisi, klasik yapım deneyimini bir adım öteye taşıyarak sizi karmaşık dişli sistemleri, çalışan süspansiyonlar ve devrim niteliğindeki mühendislik detaylarıyla baş başa bırakıyor. Pistlerin tozunu atan süper otomobillerden kamyonlara kadar, hem zihninizi dinlendirecek hem de koleksiyonunuza prestij katacak en özel 5 modeli bu içerikte sizin için seçtik.
Motor sporlarına tutkuluysanız ve gerçek bir mühendislik harikasını ellerinizle inşa etmek istiyorsanız, 905 parçalık bu Bugatti Bolide seti tam size göre. 9 yaş ve üzeri herkes için unutulmaz bir yapım deneyimi sunan bu modelde, aracın çalışan W16 motorunu, hassas direksiyon sistemini ve o ikonik kanat kapılarını kendi ellerinizle birleştirmenin keyfini çıkaracaksınız. Orijinaline sadık sarı ve siyah renk temasıyla dikkat çeken seti, içinden çıkan şık çıkartmalarla tamamladığınızda ortaya gerçek bir koleksiyon parçası çıkıyor.
Otomobil meraklıları için tasarlanan 707 parçalık Aston Martin Valkyrie modeli, üzerindeki özel bir düğmeyle kontrol edilen direksiyon sistemi ve tekerlekler döndükçe hareket eden V12 motor pistonlarıyla gerçek bir mekanik deneyim yaşatıyor. Martı kanat tarzında açılan kapıları ve göz alıcı turkuaz rengiyle dikkat çeken modeli LEGO Builder uygulamasının 3 boyutlu rehberliği sayesinde kolayca birleştirebilirsiniz.
Ferrari FXX K setinin hareketli pistonlara sahip V12 motoru birleştirirken mekanik dünyasına giriş yapacak, diferansiyel sistemini test ederken mühendisliğin temellerini öğreneceksiniz. Açılır kelebek kapıları, kaputu ve motor kapağıyla her detayıyla hayranlık uyandıran bu kırmızı araç, dijital Builder uygulaması desteğiyle yapım sürecini çok daha sezgisel ve keyifli hale getiriyor. Hem eğitici bir proje hem de odanızın havasını değiştirecek şık bir dekorasyon objesi arıyorsanız, bu set aradığınız o yaratıcı hediye olabilir.
Bu 240 parçalı Mercedes-AMG F1 seti, gerçek Mercedes W14’ün orijinal renklerini ve çıkartma detaylarını taşıyor. Çek-bırak fonksiyonu sayesinde çocuklara pist heyecanını oturma odasında yaşatan set, aynı zamanda yetişkinler için üretilen büyük modelle (42171) uyumlu bir yapıda tasarlandığından ebeveynler ve çocuklar kendi Mercedes’lerini yan yana inşa ederek keyifli vakit geçirebilir, temel mekanizma mantığını eğlenceli bir oyun üzerinden keşfedebilirler.
LEGO Monster Jam seti, gerçek ThunderROARus’tan ilham alan sivri çıkıntıları, korkutucu dişleri ve devasa lastikleriyle 7 yaş ve üzeri çocuklar için teknik bir yapım deneyimi sunuyor. Çek-bırak motoru sayesinde kamyonunu hızlandırıp akrobatik numaralar sergileyebilir, dayanıklı yapısıyla her türlü engeli aşabilirler. Küçük maceracılar için harika bir hediye olan bu dinozor temalı canavar kamyon, kompakt ölçüleriyle her an her yerde oyun oynamaya ve sergilenmeye hazır!
