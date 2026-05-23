Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı

Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Oda TV'nin aktardığına göre; saldırıda ayağından yaralanan Başkan Karaca için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırının nedeni ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.