Fethiye’de polise ateş açan iki zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'de polise ateş açan iki zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ekiplerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, apartmana kaçan ve silahlı olduğu belirlenen diğer şüpheli için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ikinci şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerden A.K'nin 20 yıl, V.A'nın ise 27 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İki zanlının ifadeleri ve teknik takip sonucu, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Fethiye’de polise ateş açan iki zanlı tutuklandı 1

3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece V.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, olayda yaralanan polis memurunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Muğla
