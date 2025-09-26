HABER

FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü aktif görevde toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk birimlerince ortak çalışma yürütüldü. Haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

(DHA)

