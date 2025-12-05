FETÖ paylaşımlarına İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan tepki: "Aynı provokasyonlar! Soruşturma başlatıldı"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yurt dışına firar eden FETÖ üyelerinin sosyal medya üzerinden emniyet teşkilatı ve şahsını hedef alan paylaşımlarına tepki göstererek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN FETÖ TEPKİSİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"FETÖ Terör Örgüt Üyeliği nedeniyle, kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan ve halen yurt dışında olan vatansız terör örgütü üyeleri tarafından sosyal medya platformları üzerinden tarafımı ve Emniyet Teşkilatımızı hedef alan asılsız iddia ve iftiralar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ DEVAM EDİYOR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak Terör ve Suç Örgütleri ile mücadelemiz tavizsiz bir şekilde ve tüm kararlılığımızla devam etmektedir.

Yargısal Darbe Girişiminin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, 17-25 Aralık tarihine yaklaşırken aynı zihniyetle teşkilatımızı hedef alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik provokatif yayın yapan FETÖ Terör Örgütü üyeleri kanun önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."