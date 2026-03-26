FIFA Heroes duyuruldu! 4 yıl aradan sonra yeni FIFA oyunu geliyor: Oynaması ücretsiz olacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), EA Sports ile yollarını ayırdıktan dört yıl sonra yeni video oyunu "FIFA Heroes"u duyurdu. Mitolojik karakterlerin, Dünya Kupası maskotlarının ve ünlü futbolcuların yer aldığı, süper güçlerin kullanılabildiği oynaması ücretsiz (Free-to-play) oyunun piyasaya sürüleceği tarih de açıklandı.

Enes Çırtlık

Oyun dünyasında uzun yıllardır süren FIFA-Electronic Arts (EA) ortaklığının sona ermesinin ardından, futbol tutkunlarının merakla beklediği yeni FIFA oyununun haberi nihayet geldi. Buna göre FIFA, sahalara "FIFA Heroes" ile geri dönüyor.

FIFA'DAN SÜPER GÜÇLÜ, MİTOLOJİK KARAKTERLERLİ FUTBOL OYUNU: FIFA HEROES

NME'de yer alan habere göre, FIFA Heroes, hızlı ve tempolu bir oynanışa odaklanan 5'e 5 (5v5) bir arcade futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda aktif profesyonel oyuncuların yanı sıra 2026 Dünya Kupası maskotları ile İskandinav tanrısı Thor ve 16. yüzyıl Çin romanı Batı'ya Yolculuk'tan Maymun Kral Sun Wukong gibi efsanevi mitolojik figürler de yer alacak.

Basın bülteninde oyunun yapısına dair şu ifadelere yer verildi:

"Bu; hızlı, patlayıcı ve sürprizlerle dolu maçlarla yeniden hayal edilmiş bir arcade futboludur. Oyuncular maçları tersine çevirmek için; topun içinden ışınlanmaktan meteor atışlarına ve manyetik müdahalelere kadar uzmanlaşabilecekleri bir dizi süper güce sahip olacaklar."

NİSAN AYINDA ÜCRETSİZ OLARAK ÇIKIYOR

Oynaması ücretsiz (free-to-play) olacak FIFA Heroes, 28 Nisan'da mobil ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Oyun daha sonra Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch'e de gelecek.

NETFLIX İÇİN ÖZEL DÜNYA KUPASI OYUNU

FIFA cephesinden gelen yenilikler sadece Heroes ile sınırlı değil. Kurum ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kutlamak amacıyla Netflix'te özel bir oyun yayınlayacağını da duyurmuştu.

