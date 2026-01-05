Aralarında yok yok! Eğer "Bu telefonun pili nereye gidiyor?" diyorsanız sebebi bu uygulamalar olabilir

Akıllı telefonlarımız her yıl daha güçlü hale gelirken, gün içinde “Bu pil nereye gidiyor?” sorusu değişmiyor. Çoğu zaman suçladığımız şey ekran parlaklığı veya yaşlanan batarya olsa da asıl enerji kaybı, fark etmeden saatlerce açık kalan uygulamalardan ve gizli arka plan işlemlerinden kaynaklanıyor olabilir. İşte tam da bu noktada bir şirket, telefonunuzun pilini sessizce tüketen en popüler 10 uygulamayı listeledi.
PhoneArena'da yer alan habere göre "Elevate" isimli bir şirket, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek bu listeyi oluşturdu.
Ortalama ekran süresi, veri kullanımı, saatlik pil tüketimi ve arka plan işlemlerini hesaplayarak, bu uygulamaların bir aylık kullanımda ne kadar pil ömrü tükettiğini ortaya koyan şirketin listesi şöyle:
Şirketin iddiasına göre kullanıcılar ayda ortalama 60 saat içerik izliyor ve bu da tam dolu bir pilin %1500'üne denk gelen bir enerji tüketiyor. Ayrıca Netflix ayda 13 saat arka planda çalışıyor; bu kombinasyon pili keskin bir şekilde bitiriyor.
Şirkete göre popüler sosyal medya uygulaması TikTok, ayda ortalama 33 saat kullanılıyor ve aylık bazda pilin %825'ini yiyor. Buna ayda 10 saatlik arka plan işlemlerini de ekleniyor.
Şirkete göre YouTube ise her ay tam dolu bir pilin %540'ını tüketiyor. Her 1 saatlik kullanım pil ömrünü %20 düşürüyor ve ayda 6-7 saat arka plan işlemi gerçekleşiyor.
Meta'nın sosyal medya uygulaması, şirkete göre ayda 6,9 saat arka planda çalışırken, toplamda tam dolu bir pilin %460'ını tüketiyor.
Şirkete göre Snapchat, ayda tam şarj edilmiş bir pilin %320'sini tüketiyor. Bu tüketimin yarısı, uygulamanın arka plandaki işlemlerinden kaynaklanıyor. Kullanıcılar uygulamada ayda ortalama 16 saat harcıyor.
