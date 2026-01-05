Aralarında yok yok! Eğer "Bu telefonun pili nereye gidiyor?" diyorsanız sebebi bu uygulamalar olabilir

Akıllı telefonlarımız her yıl daha güçlü hale gelirken, gün içinde “Bu pil nereye gidiyor?” sorusu değişmiyor. Çoğu zaman suçladığımız şey ekran parlaklığı veya yaşlanan batarya olsa da asıl enerji kaybı, fark etmeden saatlerce açık kalan uygulamalardan ve gizli arka plan işlemlerinden kaynaklanıyor olabilir. İşte tam da bu noktada bir şirket, telefonunuzun pilini sessizce tüketen en popüler 10 uygulamayı listeledi.

PhoneArena'da yer alan habere göre "Elevate" isimli bir şirket, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek bu listeyi oluşturdu.

İŞTE LİSTEYE GÖRE TELEFONUNUZUN PİLİNİ SESSİZCE TÜKETEN EN POPÜLER 10 UYGULAMA

Ortalama ekran süresi, veri kullanımı, saatlik pil tüketimi ve arka plan işlemlerini hesaplayarak, bu uygulamaların bir aylık kullanımda ne kadar pil ömrü tükettiğini ortaya koyan şirketin listesi şöyle: