Ateşkes ilanı dünya basınında! Teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrı yapmış, PKK'dan yanıt gelmişti...

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Silahları bırakın, örgütü feshedin çağrısının ardından bugün kritik bir gelişme yaşandı. Kandil'den yapılan açıklamada "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" denildi ve ateşkes ilan edildi. Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilan etmesi dünya basının manşetlerine yerleşti.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, açıklamayı ilk duyuran kuruluş oldu.
Reuters, haberinde şunları yazdı:
“Gruba yakın bir haber ajansının aktardığına göre, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) milisleri, hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma çağrısına kulak verecek ve derhal ateşkes ilan ederek Türk devletiyle 40 yıldır süren çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım atacak.”
Fransa merkezli AFP haber ajansı, terör örgütünün açıklamasını ilk yayınlayan ajanslardan oldu. AFP haberinde, “Yasadışı Kürt militanlar hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü dağılmaya çağıran önemli bir çağrısının ardından Türkiye ile ateşkes ilan etti” diye yazdı. Haberin devamında şu ifadelere yer verildi: “PKK yanlısı ANF haber ajansının aktardığı açıklamada PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'a atıfta bulunarak ‘Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz’ dedi.”
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da internet sitesinde Kandil’in açıklamasına yer verdi.
Haberde, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yaptığı çağrıdan iki gün sonra ateşkesin ilan edildiği belirtildi.
Haberde, "Grup, 1999'dan beri Türkiye tarafından tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'a atıfta bulunarak ateşkes ilan etti" denildi.
Kandil'in açıklaması Arap basınının da gündemine yerleşti.
Katar merkezli El Cezire, "PKK, Türkiye ile 40 yıldır süren çatışmalarda ateşkes ilan etti" başlığını kullandı.
Haberde, "Kürt grup, 1999'dan bu yana neredeyse tamamen tecrit altında tutulan hapisteki lider Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Ankara'ya çağrıda bulundu" diye yazdı.
Fransız medyası, ateşkes ilanını "Kürdistan İşçi Partisi (PKK) cumartesi günü Türkiye ile ateşkes ilan ederek 40 yılı aşkın süredir devam eden kan dökülmesine son verdi" ifadesiyle duyurdu.
France 24 televizyonunun internet sitesinde, birinci manşet olarak yayınlanan haberde, Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı dağılma çağrısı hatırlatıldı.
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