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  4. Burası Türkiye: Hortum adeta şehri yerle bir etti! Resmen taş üstünde taş kalmadı

Burası Türkiye: Hortum adeta şehri yerle bir etti! Resmen taş üstünde taş kalmadı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 10:47
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Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum, büyük hasara yol açtı. Kırsal Kayacık Mahallesi ile Bayır Mahallesi'nde etkili olan hortum, 3 evi, 3 aracı ve 1 traktörü kullanılamaz hale getirdi. Elektrik direkleri ve meyve ağaçları da zarar gördü. Hortum anı cep telefonuyla kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Kayacık Mahallesi ile kırsal Bayır Mahallesine bağlı Akaş mezrasında, akşam saatlerinde hortum oluştu. Olayda, hortuma kapılan birçok tavuk ölürken, 3 ev, 3 araç ve 1 traktör ile elektrik direkleri ve meyve ağaçları zarar gördü.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu

Hortum anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, hortum çıkan bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

‘HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM’

‘HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM’

Kırsal Kayacık Mahallesi’nde oturan Ramazan Taner (40), daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade ederek, “Ben hayatımda öyle bir şey görmedim. Bir baktık, garip garip sesler geldi. Çıktık dışarı, hortum çıktığını gördük. Evin duvarları kalkıp iniyordu. Ev uçacak sandık. Pencerelerin hepsi patladı, bütün eşyalar uçarak birden dağıldı. Eşyalar ve halılar yer değiştirdi” dedi.

TÜRKİYE'DE HORTUM FELAKETİ OLASILIĞI

TÜRKİYE'DE HORTUM FELAKETİ OLASILIĞI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptıüı araştırmaya göre, Türkiye’de hortumlar farklı bölgelerde farklı mevsimlerde meydana gelmektedir. Akdeniz ve Ege kıyılarındaki hortumların daha çok kış aylarında gerçekleştiği görülmektedir. Bunların önemli bir kısmı mezosiklonik olmayan su hortumlarıdır. Ancak bölgede özellikle Ekim ve Kasım aylarında süper hücreli fırtınalarla ilişkili güçlü hortumlar da gözlenmiştir.

Öte yandan, Karadeniz kıyıları yaz sonu ve sonbahar başında daha sıklıkla hortum hadisesine tanık olmaktadır. Bunların da ezici çoğunluğu su hortumlarıdır. İç bölgelerde ise mezosiklonik hortumlar daha ağırlıkla görülmektedirler; daha yıkıcı olan bu hortumlara özellikle Mayıs ve Haziran aylarında rastlanmaktadır. Hortum kayıtlarına göre, gün içerisinde daha çok öğleden sonra ve akşam saatlerinde bu hadiseye rastlanmaktadır.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Mardin Hortum
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