Canını hiçe sayıp alkol rafına sarıldı... Deprem anında esnafın tepkisi kameralara yansıdı

MASANIN ALTINA SAKLANDILAR

Gaziosmanpaşa’da bir internet kafede ise depreme yakalananlar masanın altına girip korunmaya çalıştı. Esenyurt’ta bir ofiste depreme yakalananlardan birinin çay dolu tepsiyi masaya bırakıp dışarı koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir giyim mağazasında kaydedilen görüntülerde ise depremin etkisiyle askıdaki kıyafetlerin sallandığı anlar dikkat çekti.