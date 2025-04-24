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Canını hiçe sayıp alkol rafına sarıldı... Deprem anında esnafın tepkisi kameralara yansıdı

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Balıkesir'de yoğun hissedildi. Deprem sırasında yaşanan panik anları ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında tekel bayiinde bulunan iş yeri sahibi canını hiçe sayarak kaçmak yerine raflarda bulunan ürünlerin dökülmesini engellemeye çalıştı.

Çiğdem Sevinç

İstanbul’da deprem sırasında bir tekel bayi sahibi, dışarıya çıkıp canını kurtarmak yerine rafklardaki ürünleri tutmaya çalıştı. İş yeri sahibinin yanında bulunan arkadaşının önce dükkandan çıkıp ardından geri dönmesi, en son dışarı çıkması ise güvenlik kameraları tarafındna kaydedildi.

MASANIN ALTINA SAKLANDILAR

MASANIN ALTINA SAKLANDILAR

Gaziosmanpaşa’da bir internet kafede ise depreme yakalananlar masanın altına girip korunmaya çalıştı. Esenyurt’ta bir ofiste depreme yakalananlardan birinin çay dolu tepsiyi masaya bırakıp dışarı koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir giyim mağazasında kaydedilen görüntülerde ise depremin etkisiyle askıdaki kıyafetlerin sallandığı anlar dikkat çekti.

Başka bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde ise, deprem anını kaydeden güvenlik kamerasının sarsıntının etkisiyle bozulduğu anlar görülüyor. Bir mobilya mağazasında kaydedilen görüntülerde ise iş yerinde bulunan kişinin depremin şiddetiyle iş yerinden çıkmak yerine sağa sola kaçması dikkat çekiyor.

BERBERDEKİ DEPREM ANLARI: BABA DİYE BAĞIRARAK KAÇTI

BERBERDEKİ DEPREM ANLARI: BABA DİYE BAĞIRARAK KAÇTI

Diğer yandan Büyükçekmece'de bir berberde güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ise depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Müşterinin saç traşı olduğu sırada depreme yakalandığı anlarda, berberde bulunanlar 'Allah' diyerek dışarı koşuyor.

İş yeri sahibinin 'Baba' diyerek bağırdığı ve koştuğu anlarda raflarda bulunan spreyler yere düşüyor koltuklar ise uzun süre sallanıyor. Güvenlik kamerasının depremin etkisiyle sarsılması ise uzun süre deavm ediyor.


(DHA)

Anahtar Kelimeler:
deprem alkol Esnaf Tekel bayi
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