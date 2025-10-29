Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı

İki buçuk ay içerisinde, iki kez 6,1'le sarsılan Sındırgı'da korku hakim. Sürekli sallanan ilçede halk, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. Depremin ardından, Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye yardımlar gönderildi. Çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı Sındırgı'da, endişeye kapılanlar, evlerine girmek istemiyor.
Depremin ardından vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. 100ün üzerinde artçı sarsıntı oldu ve bunun yaratmış olduğu korku vatandaşların evlerine dönmesini engelliyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
Sak, "Sındırgı'nın bir an önce Cumhurbaşkanı kararnamesiyle afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor ya da TBMM'deki milletvekillerimizle bir kanun oluşturup bu kanunda hem yardımlaşma hem dayanışma ve ödemelerin ötelenmesi, esnafına çiftçisine Bağkur ve sigorta borcu, vergi borcu ve kredi borçlarının ötelenmesine ya da yapılanmaya gidilmesi gerekiyor." dedi.
Deprem bölgesine, AFAD tarafından konteyner kent kuruldu. İsteyen depremzedelere kira ve taşınma yardımı da yapılacak.
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu gerçekleştiriyoruz." dedi.
Afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldıklarına dikkati çeken Pehlivan, "Dün de deprem haberini alır almaz AFAD Başkanlığı ile 25 çalışma grubu, bütün bakanlıkların, ilgili kurumların temsilcilerinin olduğu 25 ana çözüm ortağını topladık ve hemen akabinde buraya intikal ettik." diye konuştu.
Pehlivan, plan çerçevesinde çalışmaları koordine edip çalışmaları yerinde izlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"TAMP kapsamında en önemli başlıklarımızdan biri, afetin hemen akabinde hasar tespit çalışmalarının yapılması. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 250 araç, 507 personelle sahada tespitlerini yapmaya başladı."
