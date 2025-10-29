Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.

Sak, "Sındırgı'nın bir an önce Cumhurbaşkanı kararnamesiyle afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor ya da TBMM'deki milletvekillerimizle bir kanun oluşturup bu kanunda hem yardımlaşma hem dayanışma ve ödemelerin ötelenmesi, esnafına çiftçisine Bağkur ve sigorta borcu, vergi borcu ve kredi borçlarının ötelenmesine ya da yapılanmaya gidilmesi gerekiyor." dedi.