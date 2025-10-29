HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı yaşandı. Süren deprem fırtınası yüzünden vatandaşlar evlerine girmekte çekiniyor. Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kimi ise kafelerde kalıyor. Evlerine giremeyenler için, seyyar mutfaklar kuruldu.

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı
Devrim Karadağ

İki buçuk ay içerisinde, iki kez 6,1'le sarsılan Sındırgı'da korku hakim. Sürekli sallanan ilçede halk, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. Depremin ardından, Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye yardımlar gönderildi. Çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı Sındırgı'da, endişeye kapılanlar, evlerine girmek istemiyor.

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı G1

Depremin ardından vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. 100ün üzerinde artçı sarsıntı oldu ve bunun yaratmış olduğu korku vatandaşların evlerine dönmesini engelliyor.

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı G2

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.

Sak, "Sındırgı'nın bir an önce Cumhurbaşkanı kararnamesiyle afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor ya da TBMM'deki milletvekillerimizle bir kanun oluşturup bu kanunda hem yardımlaşma hem dayanışma ve ödemelerin ötelenmesi, esnafına çiftçisine Bağkur ve sigorta borcu, vergi borcu ve kredi borçlarının ötelenmesine ya da yapılanmaya gidilmesi gerekiyor." dedi.

KONTEYNER KENT KURULDU

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı G3

Deprem bölgesine, AFAD tarafından konteyner kent kuruldu. İsteyen depremzedelere kira ve taşınma yardımı da yapılacak.

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı G4

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldıklarına dikkati çeken Pehlivan, "Dün de deprem haberini alır almaz AFAD Başkanlığı ile 25 çalışma grubu, bütün bakanlıkların, ilgili kurumların temsilcilerinin olduğu 25 ana çözüm ortağını topladık ve hemen akabinde buraya intikal ettik." diye konuştu.

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da ikinci gece! Evlerine girmediler... Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kaldı G5

Pehlivan, plan çerçevesinde çalışmaları koordine edip çalışmaları yerinde izlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"TAMP kapsamında en önemli başlıklarımızdan biri, afetin hemen akabinde hasar tespit çalışmalarının yapılması. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 250 araç, 507 personelle sahada tespitlerini yapmaya başladı."

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.