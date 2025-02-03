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  4. Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu! Uzman isim semptomları tek tek saydı

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu! Uzman isim semptomları tek tek saydı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.02.2025 13:45
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Halk arasında grip olarak bilinen influenzanın yaygınlaştığına ve şu an pik yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Sıla Akhan, “Bu virüslerin koronavirüsteki gibi semptomları arasında çok büyük bir fark yok. Hemen hepsi aynı şekilde başlıyor ancak koronavirüsün koku almanın, tat almanın gitmesi gibi çok temel bazı bulguları vardı ama onun dışındaki özellikleri çok benzer” dedi. Öte yandan Kocaeli'nde bulunan hastaneye son 3 ayda 17 bin 241 kişinin influenza belirtileri nedeniyle başvurduğu öğrenildi.

KOÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarından, halk arasında grip olarak bilinen influenzanın artışına dikkat çekti.

3 AYDA 17 BİN 241 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

3 AYDA 17 BİN 241 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne son 3 ayda 17 bin 241 kişinin influenza belirtileri nedeniyle başvurduğu öğrenilirken, hastalığın aşısı ve tedavisi olduğunu belirten Akhan, “Sezonsal olarak görülen özellikle solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, aslında bu dönemde en sık gördüğümüz enfeksiyonlar. Koronavirüsteki gibi aynı şekilde bulaşan hastalıklar ve influenza da bu grubun içinde. İkisi de RNA virüsü ve her sene karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunun dışında toplumda birçok virüs de etken ve bu dönem içerisinde bazıları pik yapıyorlar. Bunların içerisinde var olan hastalıklardan influenzanın aşısı var ve en başında yani ekim, kasım aylarında aşı olunduğu takdirde bu enfeksiyon biraz daha hafif seyrediyor ve daha kolay atlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AŞISIZ VE GEÇ GELİNDİĞİNDE BİRAZ DAHA AĞIR SEYREDEBİLİYOR’

‘AŞISIZ VE GEÇ GELİNDİĞİNDE BİRAZ DAHA AĞIR SEYREDEBİLİYOR’

Polikliniğe gelenlerinin çoğunun aşı olmadığını fark ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Akhan, “Kasım ayından bu yana aşıda da biraz azalma oldu. Yani kişilerin aşı olmadığını fark ediyoruz. Olması gereken risk grupları var ve onların her sene aynı zamanda aşı olmaları gerekiyor. Poliklinikte çoğunun bu aşıları olmadığını fark ediyorduk ve zaten şu anda da bu virüslerin içerisinde en çok pik yapan influenza oldu. Hakikaten hastane ve toplumda çok fazla yaygın ve biraz da bu şekilde aşısız ve geç de gelindiği için, tedaviye de hemen başlanmadığı için biraz daha ağır seyredebiliyor. Ek bir hastalık varsa daha ağır seyrediyor, uzuyor ve toplumdaki bulaşı da artıyor” diye konuştu.

‘BU SEMPTOMLAR OLDUĞUNDA HASTANEYE GİDİLMESİ VE TANI KONULMASI GEREKİYOR’

‘BU SEMPTOMLAR OLDUĞUNDA HASTANEYE GİDİLMESİ VE TANI KONULMASI GEREKİYOR’

Aşı olmayan kişilerin aşı olması için halen geç olmadığını da belirten Prof. Dr. Akhan, şunları söyledi:

“Burada temel nokta en başta influenza aşısı olmaktı ama bu aşıyı olmadılarsa bile halen geç değil çünkü şu anda toplumda çok yaygın. Bunun dışında eğer bulantı, kusma, ateş, öksürük gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu varsa bütün bunların hepsi viral enfeksiyonlarla başlayan semptomlar ama sonrasında alt solunum yollarına indiğinde, akciğere indiğinde bu biraz daha uzamış oluyor.

Bu semptomlar olduğunda hastaneye gidilmesi ve tanı konulması gerekiyor. Çünkü influenzanın hem aşısı hem de tedavisi var ve eğer evin içerisinde bir kişi hastaysa diğerleri için de önleyici tedavi veriyoruz. Aslında aşısı ve tedavisi olan bir enfeksiyon şu anda pik yaptı. Buna önlem almamız ve bunun için aslında biraz daha dikkatli davranıp akciğerlere inmesini engellememiz gerekiyor. Bu virüslerin hemen hepsi aslında aynı semptomlarla gidiyor yani aynı şekilde başlıyor. Burun akıntısı, ateş, bazen boğaz ağrısı, sinüslerde doluluk gibi üst solunum yolları belirtileriyle başlıyor. Buradaki temel nokta işte öksürük olması, alt solunum yollarına inmesi, ateşin uzaması gibi komplike bir hal alabiliyor.”

‘BU DÖNEMDE GEBELERİN İNFLUENZA GEÇİRMEMESİNE ÖZEN GÖSTERMESİNDE FAYDA VAR’

‘BU DÖNEMDE GEBELERİN İNFLUENZA GEÇİRMEMESİNE ÖZEN GÖSTERMESİNDE FAYDA VAR’

Hangi yaş gruplarının dikkat etmesi gerektiği sorusunu da yanıtlayan Prof. Dr. Akhan, “Hepsi, herkes için geçerli ama bir akciğer hastalığınız zaten varsa o zemin üzerine eklenmesi onun daha ağır geçirmesine sebep oluyor ya da akciğerde zaten daha önceden KOAH vesaire varsa, belli bir hasar varsa, o hasar onun iyileşmesini de zorlaştırıyor. Diyabet gibi ek bir hastalığınız varsa yine iyileştirmeyi zorlaştırıyor. O yüzden 65 yaş üstü, Covid hastalığı olanlar ve özellikle gebeliğin 2’nci ya da 3’üncü periyodunda yani gebeliğinin 6’ıncı ya da 7’nci aylarında olan kişilerin mutlaka aşılanması gerekir. Yani bu dönemde gebelerin influenza geçirmemesine özen göstermesinde fayda var” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
grip influenza Kocaeli hastalık acil salgın vaka İnfluenza A
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