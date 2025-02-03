Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu! Uzman isim semptomları tek tek saydı

‘BU SEMPTOMLAR OLDUĞUNDA HASTANEYE GİDİLMESİ VE TANI KONULMASI GEREKİYOR’

Aşı olmayan kişilerin aşı olması için halen geç olmadığını da belirten Prof. Dr. Akhan, şunları söyledi:

“Burada temel nokta en başta influenza aşısı olmaktı ama bu aşıyı olmadılarsa bile halen geç değil çünkü şu anda toplumda çok yaygın. Bunun dışında eğer bulantı, kusma, ateş, öksürük gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu varsa bütün bunların hepsi viral enfeksiyonlarla başlayan semptomlar ama sonrasında alt solunum yollarına indiğinde, akciğere indiğinde bu biraz daha uzamış oluyor.